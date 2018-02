Pedófilo obrigava vítimas a lamber tampões e a comer alimento para cães

Homem confessou 137 crimes contra vítimas de ambos os sexos. Apelava para que se violassem bebés.

Matthew Falder, ex-professor de geofísica da Universidade de Birmingham é acusado de uma série de crimes de abuso sexual de menores e de pornografia infantil. O homem incitava outros pedófilos a consumarem abusos sexuais a menores e, a um amigo, disse-lhe que violasse um bebé de 2 anos. O homem também admitiu ter forçado as suas vítimas a lamberem tampões e a comerem alimento para cães.

O homem confessou ainda em tribunal ter chantageado um total de quarenta e seis homens e mulheres para que lambessem assentos de sanita.

A polícia, quando realizou a detenção do professor, percebeu que o homem estava a lidar com a situação de maneira sarcástica e que não estava a levar a sério a atuação das autoridades. Descobriram durante a investigação que Matthew trocava de imagens e vídeos pornográficos com outro homem.

Na quinta-feira, o tribunal de Birmingham também ouviu o plano do arguido em relação a colocação de câmaras de filmar ocultas em casas de banho, na casa dos pais em Manchester e na casa de férias no País de Gales. O homem é também acusado de piratear o Facebook de uma mulher, publicando imagens da mesma parcialmente nua.

O jovem de 29 anos, descrito como "arrogante" por fonte próxima do mesmo, esteve oito anos a praticar estes crimes, até ao ano de 2017, altura em que foi detido.

Ruona Iguyovwe, advogada de acusação, afirmou: "O Sr. Falder esteve a gravar pessoas na casa de banho e quando tomavam banho em diferentes locais e datas, para fins de gratificação sexual".

O pedófilo enganou os seus alvos vulneráveis, incluindo vítimas de anorexia, pedindo o envio de imagens nuas, utilizadas posteriormente para fazer desenhos das mulheres.

No decorrer da audiência, o tribunal ouviu Falder declarar que exercia castigos a uma filha fictícia, como obriga-lá a usar uma coleira de cão, comer de uma tigela de cão e dormir numa cesta.

Falder só foi descoberto após uma investigação conduzida pela segurança nacional dos Estados Unidos e as forças policiais em Israel, Eslovénia, Austrália e Nova Zelândia.

O juiz deu oportunidade à audiência na sala para sair do tribunal, devido à natureza chocante das imagens que estavam prestes a visualizar.

Durante a leitura da sentença, Iguyovwe disse: "Ele parecia surpreendido e ficou sem palavras, tendo dificuldades em aceitar o que estava a acontecer".

Após a sua detenção, realizaram-se várias buscas em diversas localidades relacionados com o arguido.

Durante as buscas, no local de trabalho do ex-professor foi encontrado um 7 branco, com um cartão de memória escondido entre o telefone e a capa.

A acusação acrescentou: "O exame forense realizado ao cartão de memória continha 7.516 imagens de exploração sexual infantil, das quais 5.020 eram fotografias e 588 eram vídeos."

A maioria das imagens apresentou elementos de sadismo e crianças vítimas de torturas. "Um dos itens recuperados no exame forense foi um manual pedófilo", segundo o The Mirror.

O homem era descrito, na altura da faculdade, como "extremamente inteligente" e com "um bom conhecimento técnico em relação a computadores".