Pedófilo viola três irmãs menores e engravida-as

Meninas tinham 12 e 14 anos. Home condenado a 27 anos de prisão.

Um homem foi esta quinta-feira condenado a 27 anos de prisão por ter violado e engravidado três irmãs, de 12 e 14 anos.



Arnold Perry terá cometido os crimes em 2015 e 2016, quando a mãe das crianças o deixou ir viver com elas, no estado norte-americano do Ohio, quando este era sem-abrigo, avança a AP.



Uma das meninas gémeas fez um aborto e não teve o bebé. As outras grabvidezes foram descobertas tarde demais para serem paradas voluntariamente. "As crianças vão sofrer o resto das suas vidas por causa disto", referiu a procuradora McLaughin, encarregue do caso, em tribunal.



"Eu sei que o que fiz foi errado", admitiu, por sua vez, Arnold.



Quando sair da prisão, o homem vai ser registado como um agressor sexual.