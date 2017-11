Pedófilos violam menina de 12 anos e filmam

Adolescente foi sequestrada e levada dentro de uma mala.

17:35

Uma menina de 12 anos foi raptada e violada várias vezes por dois pedófilos, em Ekaterinburg, na Rússia. A adolescente diz que o abuso foi filmado para um site de pornografia, mas não tem a certeza se estava a passar em direto ou não. Centenas de polícias andam pela cidade à procura dos dois homens.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a estudante foi sequestrada enquanto caminhava em direção a casa, depois de uma aula de música, em Ekaterinburg. Os pedófilos deram-lhe com uma mala na cabeça, em seguida arrastaram-na para um carro e meteram-na dentro de uma mala. A adolescente foi levada para um apartamento onde foi submetida a múltiplos ataques sexuais que duraram mais de duas horas e, foram todos filmados.

A menina foi forçada a segurar num cartaz com o endereço web de um site de pornografia infantil e mostrá-lo para a câmara, o que fez com que ficasse traumatizada. A estudante foi colocada novamente dentro da mala e levada para dentro do carro que a levou de volta para os arredores da cidade. Os pedófilos colocaram-na à beira da estrada, ainda dentro de mala, e só três horas depois é que a rapariga conseguiu sair de dentro do saco.

Um motorista ia a passar na estrada, e a menina pediu imediatamente socorro, sendo que o homem chamou logo a polícia.

"Cerca de 200 polícias foram enviados para visitar blocos residenciais na área em que a menina foi encontrada, numa tentativa de encontrar os pedófilos", disse o porta-voz da polícia, Valery Gorelykh.

Após o ataque sexual, a menina foi levada para a casa de banho e foi cuidadosamente lavada, mas, os especialistas forenses encontraram material biológico, o que possivelmente permitirá a recolha de ADN dos pedófilos.