Pedro Sánchez afasta barões da direção do PSOE e quer ser alternativa de poder

O novo secretário-geral toma conta oficialmente do partido depois de ter sido reeleito nas primárias realizadas em maio, após a sua demissão do cargo em 01 de outubro do ano passado, na sequência do 'chumbo', por uma maioria de dirigentes nacionais, que na altura controlavam a comissão executiva, da sua estratégia de recusar determinantemente um Governo do PP (Partido Popular, de direita).Os socialistas acabaram então por viabilizar o governo de Mariano Rajoy, ao absterem-se na votação no parlamento.Com o lema "Somos a Esquerda", o congresso aprovou a estratégia de Sánchez no sentido de um PSOE renovado que seja uma alternativa ao atual Governo de Mariano Rajoy.Líderes regionais e barões não estiveram presentes na sessão de encerramento do congresso aberta aos militantes de base.Sánchez anunciou que, a partir deste domingo, irá trabalhar "sem descanso" para formar uma "maioria alternativa" progressista no parlamento para terminar com a "etapa negra" do Governo do PP.Nos próximos dias vai promover um espaço de "coordenação parlamentar" das forças progressistas para tentar desmantelar no parlamento as leis aprovadas pelo PP e tentar iniciar a formação de uma maioria alternativa.Sánchez viu ratificada a sua estratégia política, nomeadamente a controversa ideia de "aperfeiçoar o reconhecimento do caráter plurinacional do Estado" (uma Espanha com várias nações), que Susana Díaz considera ser "um erro histórico"."Espanha não é imobilista, não é nem o Mariano Rajoy nem o PP. Espanha é plural e diversa, Espanha é progressista, Espanha é solidária. Espanha gosta da Catalunha. Demos de o dizer bem alto", afirmou no seu discurso Pedro Sánchez.No encerramento da assembleia magna socialista, prometeu ainda derrogar a reforma laborar aprovada pelo Governo de Mariano Rajoy, recuperar a negociação coletiva e elevar o salário mínimo.Sánchez comprometeu-se a garantir pensões dignas aos maiores de 45 anos e assegurou que a sua subida é uma política de esquerda: "Não sereis uma geração esquecida", disse.O congresso aprovou o compromisso com a despenalização da eutanásia e a sua "regulação imediata", assim como com a laicidade e o "desaparecimento dos privilégios da igreja católico".O PSOE incorpora nos seus ideários o fortalecimento de "os valores republicanos", sem no entanto pedir o fim da monarquia, como alguns tinham defendido no debate preparatório do congresso.