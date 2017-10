Pelé fica doente e não vai a lançamento de filme sobre a sua vida

Ausência ficou-se a dever a "um problema sério de saúde".

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:33

O ex-futebolista Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 76 anos, faltou esta segunda-feira ao evento de lançamento do filme sobre a sua vida, depois de, segundo assessores, ter passado mal. O evento decorreu em São Paulo, e Pelé era a figura mais aguardada por jornalistas e fãs.

Ao dar a notícia de que o chamado Rei do Futebol não compareceria ao evento, o distribuidor do filme, Wilson Feitosa, justificou afirmando que a ausência de Pelé se ficava a dever a "um problema sério de saúde". Pouco depois, no entanto, e ante a apreensão dos circunstantes em relação ao estado de Pelé, o produtor do filme, Joe Fraga, declarou que a ausência do ex-atleta se ficara a dever apenas a um desconforto decorrente das duas cirurgias que fez no quadril nos últimos anos, e que o faziam ter ora dias bons ora dias ruins.

Tentando amenizar ainda mais o clima de apreensão, José Fornos, o Pepito, principal assessor de Pelé, brincou em seguida sobre o ocorrido. "Ele está bem. Só não pode jogar no próximo domingo.", disse, bem humorado e arrancando gargalhadas.

O filme, intitulado "Pelé, o nascimento de uma lenda", é uma ficção baseada na história real da vida daquele que durante anos foi considerado o maior futebolista da história, e que no próximo dia 23 completa 77 anos. O filme conta a história do antigo jogador desde a infância muito pobre na cidade de Bauru, no interior do estado brasileiro de São Paulo, até à consagração da conquista do título no Mundial de 1958, disputado na Suécia, e tem estreia marcada em todo o Brasil para o próximo dia 28.

Nos últimos anos, Pelé tem alternado momentos de uma certa calmaria com outros de problemas de saúde e hospitalizações. Um alegado erro cometido durante uma cirurgia ao quadril em 2012 forçou-o a fazer nova operação no local em 2015 e, além disso, tem tido sucessivos problemas renais, que o obrigaram a submeter-se a procedimentos cirúrgicos nos rins e bexiga.