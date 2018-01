Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelé internado de urgência por exaustão

Antigo jogador brasileiro desmaiou devido a cansaço.

Pelé foi internado na quinta-feira, após um desmaio devido a cansaço, anunciou esta sexta-feira a associação inglesa de cronistas de futebol, que previa prestar um tributo ao antigo jogador brasileiro no domingo, em Londres.



"Ao início da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado para o hospital no Brasil, onde foi submetido a uma série de exames que apontam para cansaço extremo. Ele continua a soro enquanto os médicos avaliam a sua recuperação", lê-se no comunicado da FWA (sigla em inglês).



O tricampeão do mundo, de 77 anos, tem sofrido de problemas nos rins e na próstata, e também foi operado a anca.



Esta semana, o 'rei' Pelé apareceu em público apoiado num andarilho no Rio de Janeiro, na cerimónia de apresentação do campeonato carioca. No final do ano passado, por ocasião do sorteio do Mundial de futebol de 2018, em Moscovo, Pelé apresentou-se de cadeira de rodas, alegadamente também devido ao cansaço.



Tido como um dos melhores futebolistas de sempre, Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, foi campeão do mundo com o Brasil em 1958, 1962 e 1970. Ao longo da sua carreira, marcou mais de 1.000 golos pelo Santos, o seu clube de sempre (1956-1974), do qual saiu apenas para finalizar o seu percurso no Cosmos de Nova Iorque (1975-1977).