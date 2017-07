Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 113 pessoas morreram desde o início dos protestos na Venezuela

Desde 1 de abril foram registados 1.934 casos de pessoas feridas.

Por Lusa | 16:31

Pelo menos 113 pessoas morreram desde 1 de abril na Venezuela, no âmbito de protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro, que decorreram em várias localidades e que esta sexta-feira continuam com uma "tomada" do país, contra a Assembleia Constituinte.



Fontes não oficiais apontam que o número de mortos será de 116.



Os últimos oito homicídios ocorreram durante a greve geral de quarta e quinta-feira, segundo o Ministério Público (MP) venezuelano, cuja página na Internet estava inacessível na manhã desta sexta-feira.



Entre as últimas vítimas está um polícia, Oneiver Quiñones, que foi baleado na cabeça, na localidade de Ejido, no Estado venezuelano de Mérida (670 quilómetros a sudeste de Caracas), onde na quarta-feira um homem de 30 anos, Rafael Antonio Balza Vergara, foi assassinado durante uma manifestação.



O MP investiga também os assassinatos de José Miguel Pestano Canelón (23 anos) ocorrido em Cabudare (360 quilómetros a sudoeste de Caracas), de Rafael Canache (29) em Anzoátegui (320 quilómetros a leste) e de Leonardo Augusto González Barreto (48), todos a 27 de julho.



No dia 26, no centro do país, faleceu Leonardo González Barreto (49) e dois adolescentes de 16 anos de idade, um deles em El Paraíso, Caracas, e o outro em Sucre, no vizinho Estado de Miranda.



Segundo o MP, desde 1 de abril foram registados 1.934 casos de pessoas feridas.



A oposição prevê iniciar esta sexta-feira, a partir das 12h00 (17h30 em Lisboa), uma "tomada" da Venezuela, que se prolongará durante três dias, contra a Assembleia Constituinte, cujas eleições estão previstas para domingo e nas quais o regime elegerá os cidadãos que vão redigir uma nova Constituição, sem a participação da oposição.



A "tomada", que inicialmente seria de um dia e em Caracas, estendeu-se depois de o Governo venezuelano anunciar a proibição de reuniões e manifestações, para não prejudicar as eleições, e apesar de o ministro do Interior e Justiça, general Néstor Reverol, advertir que quem violar a proibição será penado com até 10 anos de prisão.



A oposição acusa o Executivo de pretender usar a Constituinte para acabar com o que fica de democracia e instaurar uma ditadura à cubana.



Os protestos intensificaram-se desde 1 de abril passado, depois de o Supremo Tribunal ter divulgado duas sentenças que limitam a imunidade parlamentar e em que aquele organismo assume as funções do parlamento.



A 1 de maio, Maduro anunciou a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição.