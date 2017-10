Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 116 pessoas mortas pelo Daesh no sudoeste da Síria

Fonte adiantou que pelo menos 83 das 116 pessoas foram assassinadas pelos radicais durante as últimas 48 horas e há vários desaparecidos.

Por Lusa | 12:11

Pelo menos 116 pessoas foram mortas pelo grupo Estado Islâmico durante os 20 dias em que teve sob o seu controlo a localidade de Al Qariatain, sudoeste da província síria de Homs, segundo Observatório sírio dos Direitos Humanos.



O Observatório indicou que os jihadistas acusaram a maior parte das duas vítimas de serem informadores e de colaborar com as autoridades sírias.



A mesma fonte adiantou que pelo menos 83 das 116 pessoas foram assassinadas pelos radicais durante as últimas 48 horas e há vários desaparecidos.



Até ao momento, os meios de comunicação oficiais sírios não confirmaram estas informações.



No passado dia 21, o Exército sírio recuperou o controlo de Al Qariatain, depois de o Estado Islâmico (EI) ter retirado na noite anterior.



Segundo o Observatório, cerca de 200 combatentes do EI posicionaram-se entretanto no deserto.



A mesma fonte adiantou que as forças governamentais mataram 12 pessoas que regressavam à localidade.



A maioria dos membros do EI que tomaram Al Qariatain no passado dia 01 de outubro era originária da povoação e pertenciam a células adormecidas da organização.