Pelo menos 12 mortos em ataque contra caravana

Até ao momento as autoridades não se pronunciaram sobre o caso.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Pelo menos 12 pessoas morreram esta quarta-feira num ataque de homens armados a uma caravana de veículos que transportava prisioneiros para a capital do Chade, N'Djamena, segundo meios de comunicação locais.Entre as vítimas mortais encontram-se dois soldados que tentaram defender os prisioneiros que escoltavam, indicou o jornal Al Wihda.A caravana, para a transferência de 10 presos, foi alvo de uma emboscada por parte de homens fortemente armados, que se deslocavam em três veículos, na zona de Massaquet, a cerca de 60 quilómetros da capital, segundo uma fonte próxima do Ministério da Justiça.