Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 13 mortos causados por 'rockets' na cidade de Deir al Zur

Entre as vítimas há três mulheres e três crianças.

09:45

Pelo menos 13 pessoas morreram esta noite, incluindo três crianças e três mulheres, devido ao lançamento de 'rockets' num bairro controlado pelas autoridades na cidade síria de Deir al Zur (nordeste), informou esta sexta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



Os projéteis atingiram as imediações de uma escola no bairro de Al Qusur, sob o domínio dos efetivos governamentais sírios, informou a organização não-governamental, que não precisou a origem dos 'rockets'.



A organização de ativistas Deir al Zur 24 elevou a 15 o número de mortos neste ataque e sublinhou que os projéteis causaram danos materiais na escola de Hasan al Atara e numa casa nas imediações, em Al Qusur.



Este distrito é objeto frequente dos disparos de 'rockets' por parte do Daesh.



A localidade de Deir al Zur está dividida em bairros controlados pelas autoridades e outros nas mãos dos radicais.



Atualmente, o exército sírio e os seus aliados desenvolvem uma ofensiva nos arredores da cidade de Deir al Zur e nas áreas do leste da província homónima, onde estão a tentar avançar até à localidade de Al Mayadin, controlada pelo Daesh.