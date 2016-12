Pelo menos 14 elementos do Daesh morreram em confrontos no Iraque

A mesma fonte acrescentou que os elementos do EL usaram vários tipos de armas, havendo entre os 'jihadistas' três bombistas suicidas armados com cinturões explosivos que foram abatidos antes de se fazerem explodir.



Pelo menos 14 elementos do grupo extremista Daesh morreram esta madrugada e oito ficaram feridos em confrontos com as tropas iraquianas a este da cidade de Mosul, no norte do país.O líder das forças iraquianas na frente este, o general Abdelwahab al Saedi disse à agência noticiosa Efe que o Daesh lançou um ataque contra unidades no bairro de Al Zuhur, na metade oriental de Mosul, principal bastião dos 'jihadistas' no Iraque.Os confrontos duraram três horas, precisou Abdelwahab al Saedi.