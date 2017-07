Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 14 mortos em acidente de autocarro no Equador

Veículo despistou-se, capotou e incendiou-se.

15.07.17

Pelo menos 14 mortos e 26 pessoas feridas é o resultado de um acidente que envolveu um autocarro numa estrada que une as províncias de Pichincha e Santo Domingo das Tsáchilas, no Equador, divulgaram este sábado as autoridades locais.



Segundo as mesmas fontes, os feridos foram transportados para sete hospitais da zona, desconhecendo-se ainda as causas do acidente.



O autocarro despistou-se, capotou e incendiou-se posteriormente, tendo as equipas de resgate enfrentado dificuldades para retirar pessoas encarceradas no veículo.



O acidente ocorreu ao quilómetro 30 da estrada Alóag-Santo Domingo e envolveu um autocarro que fazia o percurso entre Quito e La Maná, na região norte.



As autoridades equatorianas prosseguem na identificação dos passageiros mortos e também dos feridos.