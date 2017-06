Deslizamento de terras na China faz pelo menos seis mortos

Os dados atualizados do incidente indicam que as equipas de resgate encontraram os corpos de seis vítimas e que 112 pessoas continuam desaparecidas.As equipas permanecem no terreno à procura de sobreviventes, segundo as informações fornecidas pelas autoridades locais.Um casal e o respetivo filho com um mês de idade foram resgatados com vida e transportados para um hospital, indicaram as mesmas fontes.A televisão pública chinesa CCTV tem transmitido em direto os trabalhos de resgate que estão a envolver perto de 2.000 elementos, incluindo civis, polícias, militares, bombeiros e socorristas.Nesta época do ano são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum a ocorrência de inundações, derrocadas e outras catástrofes motivadas por fenómenos meteorológicos.Nas províncias de Hunan e Hubei, no centro da China, as inundações provocadas pelas chuvas registadas nos últimos dois dias afetaram cerca de 466.500 pessoas e causaram pelo menos dois mortos, informou a agência noticiosa estatal Xinhua.Meia centena de casas ruiu e mais de 9.000 pessoas tiveram de ser retiradas.