Explosão na cidade paquistanesa de Lahore faz 25 mortos

Por Lusa | 13:34

Até agora 25 pessoas morreram e 52 outras ficaram feridas numa explosão, em Lahore, no Paquistão, anunciaram esta segunda-feira responsáveis dos serviços de assistência médica.

Na origem da explosão esteve um bombista suícida que matou, pelo menos, 25 pessoas, a maior parte polícias.



"Suspeitamos que ele (o agressor) tenha vindo numa moto e se tenha atirado para o local de checkpoint da polícia", afirma o chefe de operação Haider Ashraf, em declarações à Reuters.



Lahore é considerada a capital cultural do Paquistão, um país maioritariamente muçulmano. O incidente aconteceu perto do parque tecnológico de Lahore, no centro da cidade.