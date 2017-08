Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 16 desaparecidos em inundação numa mina de diamantes na Sibéria

Estavam na mina 151 pessoas, Ministério russo fala em 17 desaparecidos.

Por Lusa | 14:37

Pelo menos 16 pessoas estavam desaparecidas esta sexta-feira após a inundação de uma mina de diamantes na Sibéria onde se encontravam 151 mineiros, indicou o grupo Alrosa em comunicado.



O Ministério das Situações de Emergência russo fala em 17 desaparecidos e disse que as equipas de socorro estabeleceram contacto com 134 dos 151 mineiros, que se encontravam num poço que ficou inundado. O ministério precisou que até ao momento foram retirados em segurança 133 trabalhadores.



A inundação foi provocada por um problema numa estação de bombagem, referiram os serviços de emergência desta região na república de Sakha.



O diretor-geral da Alrosa, Serguei Ivanov, o ministro das Situações de Emergência, Vladimir Poutchkov e ainda o dirigente da região, Iegor Borissov, eram aguardados no local do acidente.



A jazida Mir (Paz), explorada desde 1958, consistia no início de uma cratera profunda de 1,3 quilómetros e um diâmetro de mais de 500 metros, até à interrupção da exploração a céu aberto em 2001.



A imensa cratera foi reativada com a abertura de uma mina subterrânea em 2009, que produz um milhão de toneladas de mineral por ano.