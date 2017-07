Pelo menos 19 corpos de migrantes egípcios descobertos na Líbia

Centenas de migrantes africanos morreram este ano no deserto líbio ao tentar a perigosa travessia do Mediterrâneo rumo à Europa.

Por Lusa | 09.07.17

Os corpos de 19 migrantes egípcios mortos num acidente na estrada foram descobertos em estado de decomposição no deserto líbio, anunciou este domingo o Crescente Vermelho líbio.Após atravessar a fronteira, o camião que os transportava despistou-se perto da cidade de Tobruk, na zona leste da Líbia, acrescentou a mesma fonte.O Crescente Vermelho não precisou a data do acidente, mas indicou que os corpos, descobertos na noite de sábado para domingo, estavam em estado de decomposição. Foram enterrados este domingo num cemitério de Tobruk.Os serviços de segurança e o Crescente Vermelho afirmaram estar à procura de outros 29 migrantes egípcios que estão desaparecidos.Centenas de migrantes africanos morreram este ano no deserto líbio, tentando alcançar as costas líbias, através das fronteiras sul do país, para tentar a perigosa travessia do Mediterrâneo rumo à Europa.Mais de 100.000 migrantes e refugiados chegaram desde janeiro à Europa dos quais 85.000 embarcaram para Itália após atravessarem o Mediterrâneo a partir das costas líbias e 2.247 morreram ou estão desaparecidos, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).