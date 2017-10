Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 19 mortos em acidente com autocarro no Nepal

Veículo lotado caiu a um rio.

12:56

Pelo menos 19 pessoas morreram este sábado num acidente com um autocarro lotado que caiu num rio no Nepal, informou a polícia.



No início da manhã de hoje, o autocarro saiu da estrada e caiu no rio Trishuli, no distrito de Dhading, a cerca de 80 quilómetros a oeste de Katmandu.



"Encontrámos os corpos de 19 pessoas no local do acidente e o número de desaparecidos ainda é desconhecido, já que o autocarro não tinha uma lista de passageiros", disse Dhruba Raj Raut, um polícia local, à agência de notícias francesa AFP.



As imagens de uma televisão local mostraram os socorristas a removerem os corpos da água, enquanto soldados em barcos faziam buscas no rio por outros passageiros do autocarro.



Pelo menos 16 passageiros feridos foram hospitalizados, de acordo com a polícia.



As autoridades ainda não confirmaram as causas do acidente. Os meios de comunicação nepaleses, citando passageiros, evocaram a possibilidade de o motorista estar alcoolizado.



O condutor do autocarro, que também ficou ferido no acidente, está a ser procurado pela polícia, pois alegadamente fugiu do local do acidente após conseguir sair do veículo.



Os acidentes rodoviários neste país são relativamente comuns devido ao mau estado da rede viária, à falta de manutenção dos veículos e à condução imprudente.