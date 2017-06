Pelo menos 20 mortos em atentado suicida no Afeganistão

O governador da província afegã de Helmand atualizou para 29 o número de mortos resultantes de um atentado suicida perpetrado hoje com um carro armadilhado com explosivos à entrada de uma dependência bancária no sul do Afeganistão.



Hayatullah Hayat indicou ainda que o atentado ocorrido às 12h00, hora local, (08h30 em Lisboa) em Lashkar Gah, capital da província, feriu 60 pessoas. A maioria dos mortos e feridos são civis, segundo a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press.



A administração de saúde de Helmand publicou o mesmo balanço, "29 mortos e 60 feridos", na sua página na rede social Facebook, cerca de duas horas e meia depois do atentado e os mesmos números foram confirmados à agência AFP pelo diretor do hospital governamental local, Mullah Dad Tabidar, que alertou para a possibilidade do balanço crescer.









A província de Helmand tem sido palco de batalhas intensas entre as forças armadas afegãs, apoiadas por tropas da NATO, e os talibãs, que se estima controlarem cerca de 80 por cento da província.



Os talibãs têm vindo a ganhar o controlo de vastas regiões no país desde o final da missão de combate da NATO em janeiro de 2015 e dominam já cerca de 45 por cento do Afeganistão, de acordo com estimativas norte-americanas.



O porta-voz do governador de Helmand, Omar Zwak, explicou à agência Efe que o atacante suicida tentou aproximar o veículo armadilhado o mais perto possível da dependência bancária, mas, ao ser descoberto pelos seguranças, detonou os explosivos junto ao primeiro controlo da entrada do banco.



Esta mesma sucursal do banco, no centro de Lashkar Gah, já tinha sido atacada em fevereiro último, nas mesmas circunstâncias, no momento do levantamento de salários. Esse ataque, reivindicado pelos talibãs, fez seis mortos e duas dezenas de feridos.



No final de maio último, vários talibãs executaram outro ataque contra outra sucursal do Novo Banco de Cabul na província oriental de Paktia, causando sete mortos e 31 feridos.



