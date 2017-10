Pelo menos 200 pessoas morreram em teste de bomba-H na Coreia do Norte

Acidente terá acontecido no início do mês, mas só agora foram conhecidos pormenores sobre o caso.

Pelo menos 200 pessoas morreram quando parte de uma base nuclear colapsou na Coreia do Norte. O acidente terá acontecido num túnel que desabou a 10 de setembro, pouco tempo depois de Kim Jong-un realizar o sexto teste atómico no país.



A informação só foi revelada esta terça-feira pela cadeia de televisão japonesa TV Asahi.



Segundo este meio de comunicação, cerca de 100 trabalhadores que se encontravam nas instalações nucleares de Punggye-ri terão morrido num primeiro colapso, enquanto que outra centena terá perdido a vida quando um segundo desabamento aconteceu durante as operações de salvamento.



O acidente poderá ser explicado pela instabilidade causada pela explosão, que poderá ter estado na origem do duplo colapso.



Desconhece-se, para já, quais os riscos de radiação, mas o certo é que a zona de Punggye-ri não deverá receber mais testes nucleares nos próximos tempos, fruto da destruição causada pelos colapsos.