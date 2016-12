Pelo menos 22 civis mortos em ataques no leste da Síria

Pelo menos 22 civis, incluindo dez crianças, morreram na sequência de ataques aéreos contra uma aldeia tomada pelo grupo autoproclamado Daesh no leste da Síria, informou esta quarta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os civis, pertenciam a duas famílias da aldeia de Hojna, na província petrolífera de Deir Ezzor, controlada em grande parte pelo movimento extremista e alvo regular dos aviões da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, que combate o Daesh.

Desconhece-se se os aviões pertencem à coligação.



A coligação internacional, composta por aproximadamente 60 países, iniciou as suas operações na Síria em setembro de 2014 depois de o Daesh conquistar amplas regiões do país e também do Iraque, e proclamar um califado em ambos os territórios.

