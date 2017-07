Talibãs reivindicam atentado suicida que fez 24 mortos em Cabul

Todas as vítimas são civis.

Os talibãs reivindicaram o atentado suicida desta segunda-feira com um carro armadilhado no oeste de Cabul, em que morreram pelo menos 24 civis e 42 ficaram feridos, e que, segundo os insurgentes, foi dirigido a membros dos serviços secretos.



O objetivo era atingir dois minibus com "interrogadores" dos serviços secretos afegãos, disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, num comunicado em que acrescentou que 37 membros dos serviços secretos morreram no ataque "com um carro repleto de potentes explosivos".



A explosão aconteceu pouco antes das 07h00 (03h30 em Lisboa), numa rua no Distrito Policial 3, no oeste da capital afegã.



"Estes minibus estavam há dois meses sob vigilância e foram atacados hoje depois de terem recolhido todos os passageiros", indicou Mujahid, acrescentando que os veículos se dirigiam à sede dos serviços secretos em Cabul.



Segundo fontes oficiais, o atentado causou 24 mortos e 42 feridos, todos civis.



A agência de informação Diretório Nacional de Segurança rejeitou a versão dos talibãs, ao afirmar que o departamento "não utiliza autocarros para transportar os seus funcionários".



Este é o atentado mais grave em Cabul desde 31 de maio, quando um camião carregado de explosivos causou 150 mortos e mais de 300 feridos.