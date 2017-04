Pelo menos 206 mortos em cheias na Colômbia

O presidente da Colômbia decretou no sábado o estado de emergência nesta cidade do sul do país, explicando que o estado de emergência em Mocoa vai permitir mobilizar meios de socorro para a cidade, onde chuva intensa desencadeou uma torrente de água e lama quando três rios transbordaram, apanhando os habitantes desprevenidos.Mocoa, que se situa na confluência dos rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos, fica na fronteira com o Equador e tem cerca de 350 mil habitantes.Um médico que estava a assistir as vítimas na cidade afirmou que há falta de sangue para atender aos feridos.Testemunhas do sucedido afirmaram ter sentido os edifícios a vibrar de repente, sem que houvesse tempo para as vítimas procurarem abrigo.