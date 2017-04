Autocarro cai em ravina e faz 24 mortos

Pelo menos 24 pessoas morreram esta terça-feira quando o autocarro onde viajavam caiu numa ravina numa cidade montanhosa no norte das Filipinas, afirmaram fontes oficiais.



Os restantes 45 passageiros foram resgatados pelos serviços de socorro, que utilizaram cordas para descer pela ravina e chegar aos destroços do autocarro, afirmou um oficial responsável pela equipa de resgate, Mark Raymond Cano, citado pela Associated Press.



O acidente ocorreu na cidade de Carranglan, na província de Nueva Ecija.









O chefe da polícia de Carranglan, Robert de Guzman, afirmou que o autocarro saiu da província de Isabela e dirigia-se para Ilocos Sur, uma zona de cultivo de tabaco e arroz, e que o acidente ocorreu de madrugada.



Esta é uma das regiões das Filipinas onde ocorrem mais acidentes, geralmente causados pelas más condições e manutenção dos transportes e das estradas e pelas leis pouco exigentes sobre a regulamentação dos transportes locais.



Em fevereiro, um autocarro que transportava estudantes numa excursão perdeu os travões e chocou contra um poste de eletricidade, em Tanay, na província de Rizal, provocando 15 mortos.



