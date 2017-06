Pelo menos 25 mortos em bombardeamento num mercado no Iémen

Desde finais de 2014, o Iémen é cenário de um conflito entre rebeldes hutis, apoiados pelo Irão, e as forças fieis ao Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que tem o respaldo de uma aliança militar encabeçada pela Arábia Saudita.



A agência de notícias SABA, controlada pelos rebeldes, referiu que aviões da coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita, realizaram duas incursões a Saada, causando 25 mortos.Desde finais de 2014, o Iémen é cenário de um conflito entre rebeldes hutis, apoiados pelo Irão, e as forças fieis ao Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que tem o respaldo de uma aliança militar encabeçada pela Arábia Saudita.O conflito no país, que passa por uma grande crise de fome e uma epidemia de cólera desde o final de abril, já causou 923 mortos.

Pelo menos 25 pessoas morreram este domingo e outra ficou ferida no norte do Iémen após um bombardeamento supostamente realizado por aviões da coligação árabe contra um mercado num povoado da província de Saada.Todas as vítimas são homens que estavam no mercado da localidade de Sheda, disse à agência espanhola EFE o diretor do Departamento de Saúde da província, Abdulilah al Azi.A província de Saada é controlada pelas forças rebeldes hutis.