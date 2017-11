Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com autocarro faz pelo menos 26 mortos no Paquistão

Veículo terá tido uma falha nos travões. Mais de 50 pessoas ficaram feridas.

Por Lusa | 05:54

Pelo menos 26 pessoas morreram e 50 ficaram feridas quando o autocarro em que viajavam se despistou numa curva e caiu numa ravina no noroeste do Paquistão, disse esta quinta-feira à agência Efe uma fonte policial.



O acidente ocorreu na quarta-feira à noite na estrada de Talagang, na província de Punjab, quando os travões do veículo falharam na curva, fazendo com que o veículo caísse de 45 metros de altura, disse Mohamed Wasif, porta-voz da política de Chakwal, onde ocorreu o acidente.



A mesma fonte indicou que os feridos foram transportados para diferentes hospitais.



Segundo Wasif, os passageiros do autocarro eram religiosos muçulmanos que tinham alugado o veículo para viajarem até à cidade de Lahore, capital da província de Punjab, onde iam participar num encontro religioso anual.



O Paquistão tem um dos mais elevados índices de acidentes de tráfego do mundo, devido ao mau estado das estradas, deficiências nos veículos e ao facto de os transportes públicos circularem com sobrecarga de passageiros.



A 25 de julho pelo menos 180 pessoas morreram devido a uma explosão de um camião cisterna com gasolina.



Em janeiro de 2015, 62 pessoas morreram queimadas devido a uma colisão de um autocarro de passageiros com um camião cisterna que transportava gasolina.