Pelo menos 26 mortos em atentado do Daesh na Síria

Há 12 crianças entre as vítimas do ataque, perpetrado por um carro armadilhado contra um grupo de deslocados.

Por Lusa | 18:15

Pelo menos 26 pessoas morreram num ataque atribuído ao grupo radical Daesh contra civis deslocados, no noroeste da Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



Segundo esta organização não-governamental, há 12 crianças entre as vítimas do ataque, perpetrado por um carro armadilhado contra um grupo de deslocados.



Também a milícia curdo-síria Unidades de Proteção do Povo (YPG, na sigla em curdo) tinha divulgado este atentado, cuja autoria atribuiu ao Daesh e que causou ainda mais de 30 feridos.



O ataque ocorreu pelas 13h20 (hora local, menos duas horas em Lisboa), numa zona dominada pelas Forças da Síria Democrática (FDS), uma aliança armada encabeçada pelas YPG e que tem o apoio dos Estados Unidos da América.



Desde setembro, as FSD têm levado a cabo uma ofensiva no leste da região de Deir Ezzor, que decorre em paralelo com outras das forças governamentais sírias.



Também na Síria, pelo menos dez pessoas, morreram esta sexta-feira devido a bombardeamentos do regime sírio, que intensificou os seus ataques contra os rebeldes perto da capital, Damasco, segundo uma organização não-governamental.



Em resposta aos bombardeamentos do regime de Bashar al-Assad, os rebeldes lançaram explosivos sobre a capital, causando três mortos.