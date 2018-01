Piso da bolsa de Jacarta colapsa e faz dezenas de feridos

Andar intermédio no interior desmoronou sobre a entrada do edifício.

Por Lusa | 07:13

O número de feridos no desmoronamento registado hoje no interior do edifício onde está instalada a Bolsa de Valores de Jacarta aumentou de 28 para 72, indica um novo balanço das autoridades indonésias.

Segundo fontes da polícia indonésia, entre os feridos estão dezenas de estudantes que, à hora do incidente, visitavam o edifício, situado numa das duas torres da Bolsa de Valores, cujo teto de um piso intermédio ruiu.

Para já, não há conhecimento de vítimas mortais, tendo os feridos sido transferidos para vários hospitais da capital.