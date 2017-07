Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 30 civis mortos em ataques contra o Daesh na Síria

Ataques presumivelmente russos, causaram a morte de 15 outros civis, na maioria crianças.

Por Lusa | 16:45

Pelo menos 30 civis morreram em diferentes ataques aéreos, pela coligação liderada pelos EUA e pela aviação do regime sírio, contra territórios controlados pelos 'jihadistas' na Síria, relatou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Das vítimas mortais, 15 - entre as quais três crianças e quatro mulheres - morreram em ataques da coligação contra uma aldeia situada perto do bastião do grupo radical Estado Islâmico (EI) Raqa, revelou a organização.



"Esta manhã, os bombardeamentos visaram a aldeia de Zur Shammar, a cerca de 30 quilómetros de Raqa", indicou o diretor da OSDH, Abdel Rahmane.



A coligação anti-EI ajuda, através de ofensiva aérea, combatentes curdos e árabes que tentam expulsar os 'jihadistas' de Raqa e da província, com o mesmo nome.



Mais a sul, as forças do regime sírio, apoiadas pelo seu aliado russo, combatem o grupo extremista na província, rica em petróleo, de Deir Ezzor.



Os ataques, presumivelmente russos, causaram a morte de 15 outros civis, na maioria crianças, numa vila detida pelo EI, também segundo o OSDH.



As vítimas eram membros de duas famílias: um homem, as suas duas mulheres e os seus sete filhos, e o casal e os seus três filhos.



Desencadeado em março de 2011 para reprimir manifestações pró-democracia, o conflito na Síria agravou-se ao longo dos anos, com o envolvimento de diferentes atores regionais e internacionais, assim como grupos terroristas, num território fragmentado.



O conflito já causou mais de 330 mil mortos e milhões de deslocados.



O OSDH, que dispõe de uma vasta rede de fontes no país em guerra, determina os responsáveis dos ataques com base no tipo de avião utilizado, o lugar, os planos de voo e as munições utilizadas.