Pelo menos 32 corpos encontrados em valas comuns no México

Primeiros corpos foram encontrados numa zona rural próxima de uma plantação de bananas.

Por Lusa | 06:59

Pelo menos 32 corpos foram encontrados em valas comuns no estado de Nayarit, no noroeste do México, anunciaram as autoridades locais.

"A primeira vala foi encontrada no sábado. Continha nove corpos" e situa-se numa zona rural próxima de uma plantação de bananas, disse, à agência noticiosa France Presse, uma fonte próxima das autoridades judiciárias, que pediu o anonimato.

Posteriormente, uma outra fonte também próxima das autoridades judiciárias indicou que já tinham sido encontrados 32 corpos. As buscas vão prosseguir, disse.