Pelo menos 33 mortos em novo motim em prisão brasileira

Pelo menos 33 reclusos morreram na madrugada desta sexta-feira na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do estado brasileiro de Roraima, no norte do Brasil. O site da Globo avança a notícia citando a Secretaria de Justiça e Cidadania estadual. As autoridades confirmaram as mortes, mas não divulgaram mais detalhes.

Estão no local o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Polícia Militar (PM). A prisão fica numa zona rural e a entrada da unidade foi isolada na manhã desta sexta.

Segundo a Globo, na terça-feira, o governo do estado do Amazonas - onde, na segunda feira, um motim em Manaus matou 60 prisioneiros - avisou as autoridades vizinhas de Roraima "no intuito de avisar sobre possíveis confrontos entre prisioneiros nas unidades do estado". Tal como aconteceu em Manaus as mortes terão resultado de confrontos entre facções criminosas rivais.



A imprensa brasileira fala de extrema violência, com corpos decapitados e desmembrados, deixados no chão do presídio. Imagens grotescas circulam já em alguns sites de informação.



O site da UOL revela que "o caso envolveu presos do Comando Vermelho e do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção mais numerosa na penitenciária". Trata-se de dois grupos criminosos que controlam o tráfico de droga nas favelas e dominam as prisões do país.









De acordo com o governo de Roraima, o caso aconteceu por volta das 2h30 (6h30 em Portugal) desta sexta-feira. A Folha de São Paulo diz que as mortes em Roraima são uma vingança do PCC contra o Comando Vermelho, para vingar as mortes de Manaus, onde a maioria das vítimas eram do PCC.De acordo com o governo de Roraima, o caso aconteceu por volta das 2h30 (6h30 em Portugal) desta sexta-feira. (Em Atualização)





