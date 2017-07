Pelo menos 37 feridos em queda de bancadas num circo na Colômbia

Momentos de pânico no município de Caldas.

10:25

Vídeo cortesía: autoridades atienden emergencia tras desplome de carpa de circo en Caldas sur del Valle de Aburrá #EnDesarrollo pic.twitter.com/cnmnB0iJNr — Giovani Marulanda (@MarulandaGio) 29 de julho de 2017

Pelo menos 37 pessoas ficaram feridas na sexta-feira quando as bancadas de um espetáculo de circo caíram, em Caldas, na Colômbia, informaram os serviços de emergência.O Hospital San Vicente de Paúl, do departamento de Antioquia, informou, através da sua conta de Twitter, que uma das bancadas do circo colapsou.

Gladys González Mejía, comandante dos bombeiros de Caldas, diz ao jornal El Colombiano que 37 pessoas ficaram feirdas, nenhuma das quais com gravidade.



O comandante explica que a hipótese mais provável é que a bancada tenha cedido por excesso de peso. "O circo está na cidade há um mês e vai-se embora na segunda-feira. Como estavam nos últimos espetáculos, deixaram entrar as pessoas por bilhetes de 5 mil pesos (1,4 euros) e por isso houve uma enchente".