Pelo menos 6.878 civis mortos no Iraque em 2016

De acordo com os números da UNAMI, pelo menos 7.515 civis foram mortos em 2015.O relatório da ONU sobre baixas civis em dezembro de 2016 revela que 386 pessoas foram mortas e 1.066 feridas. A área mais afetada foi a província de Nineveh (norte), onde as forças governamentais tentam retomar a cidade de Mossul controlada pelo Daesh, com 208 civis mortos e 511 feridos. A capital Bagdade surge de seguida, com 109 civis mortos e 523 feridos.O Daesh reivindicou diversos atentados bombistas em Bagdad que apenas na última semana provocaram 50 mortos.O ataque mais mortífero do grupo 'jihadista' ocorreu em julho, quando um atentado suicida em larga escala num mercado do centro de Bagdad vitimou cerca de 300 pessoas, o mais sangrento ataque na capital em 13 anos de guerra."Trata-se, sem dúvida, de uma tentativa do Daesh [acrónimo árabe do EI] em desviar a atenção face às suas perdas em Mossul e, infelizmente, são os civis inocentes que estão a pagar o preço", disse numa declaração Jan Kubis, representante especial do secretário-geral da ONU para o Iraque.O grupo também foi responsável pelo ataque bombista suicida de segunda-feira numa área comercial no leste de Bagdade que matou 41 pessoas e feriu outras 64. Diversos outros ataques, incluindo o perpetrado por cinco bombistas suicidas contra duas esquadras de polícia na cidade de Samarra (norte de Bagdade), mataram pelo menos 27 pessoas e feriram 89.Tropas governamentais iraquianas, apoiadas pela coligação internacional dirigida pelos Estados Unidos, as tropas governamentais iraquianas e forças paramilitares desencadearam uma ofensiva em meados de outubro para desalojar o Daesh de Mossul, a segunda cidade do Iraque e o maior bastião urbano dos 'jihadistas' no país.Ao contrário dos anteriores relatórios, o documento de dezembro não inclui as baixas entre as forças de segurança. A ONU foi alvo de críticas no mês passado por parte dos responsáveis militares iraquianos, após referir que cerca de 2 mil membros das forças iraquianas foram mortos em novembro. O Governo iraquiano não divulga as baixas das tropas governamentais e forças paramilitares em Mossul e em outras regiões do norte do Iraque.