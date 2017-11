Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos cinco mortos e 15 feridos em duplo atentado no Iraque

Autoria do ataque não foi reivindicada por nenhum grupo.

15:39

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas num duplo atentado suicida perto de uma sede de uma milícia xiita, na cidade iraquiana de Kirkuk, recentemente retirada às forças curdas pelo exército iraquiano e por estas milícias.



Segundo um comunicado da direção da polícia de Kirkuk (leste do Iraque), o atentado ocorreu no centro da cidade e próximo da sede da milícia xiita Saraya al Salam, que responde às ordens do poderoso chefe xiita Moqtada Sadr.



A autoria do ataque, que foi perpetrado por dois suicidas com cinturões explosivos, não foi reivindicada por nenhum grupo.



As forças de segurança iraquianas expulsaram no mês passado as tropas da região autónoma do Curdistão 'peshmerga' da maioria das zonas que controlavam nas províncias de Kirkuk, Saladino, Diyala e Nivive.



Bagdade ordenou esta operação em represália pelo referendo de independência organizado pelo Curdistão a 25 de setembro, apesar da recusa do Governo de Bagdade, que o considerou ilegal.