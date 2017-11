Pelo menos cinco mortos em inundações na Grécia

Há ainda quatro pessoas desaparecidas.

Por Lusa | 11:45

Pelo menos cinco pessoas morreram esta quarta-feira em inundações nos subúrbios a oeste de Atenas, depois de chuvas torrenciais durante a noite terem provocado enxurradas de lama e detritos que inundaram estradas, casas e empresas.



Os bombeiros locais dizem que há ainda quatro pessoas desaparecidas, que estão a ser procuradas pelas equipas no terreno.



Todas as cinco mortes (duas mulheres e três homens) ocorreram na zona de Mandra em incidentes separados.



Segundo os bombeiros, uma mulher e um homem foram encontrados mortos nas suas casas inundadas, enquanto os corpos de dois homens foram encontrados em quintais de negócios e o de uma mulher perto de uma estrada.



Os serviços de bombeiros receberam 340 pedidos de ajuda para bombar água de edifícios inundados e resgatar pessoas presas pela subida das águas.



As autoridades locais fecharam escolas nas zonas de Mandra, Nea Peramos e Megara, tendo sido cortado o acesso em partes da autoestrada Atenas-Corinto.



A catástrofe surge um dia depois de a ilha de Simi, no arquipélago de Dodecaneso, ter declarado o estado de emergência por causa de graves inundações que provocaram numerosos estragos, mas não causaram vítimas.



As previsões meteorológicas apontam para a continuação do mau tempo em várias regiões da Grécia nos próximos dias.