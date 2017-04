Pelo menos cinco soldados mortos em atentado suicida na Somália

O que achou desta notícia?







Pelo menos cinco soldados morreram esta segunda-feira quando um bombista suicida se fez explodir num dos maiores campos militares da capital da Somália, Mogadiscio, informaram fontes militares.O coronel Abdi Hassan disse que o bombista, vestido com um uniforme militar entrou no campo de treino militar esta segunda-feira de manhã e detonou os explosivos que trazia à cintura perto de soldados e oficiais que descansavam após o treino matinal.O grupo rebelde extremista islâmico al-Shabab reivindicou o atentado, que surge um dia depois de um ataque contra o novo chefe do exército.