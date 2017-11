Pelo menos dez mortos e 33 feridos em bombardeamentos na Síria

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco dos mortos, dois menores e igual número de mulheres, foram atingidos pelos disparados da artilharia governamental contra Saqba.

Por Lusa | 20:02

Bombardeamentos a Damasco e à periferia da capital síria provocaram esta terça-feira dez mortos, pelo menos, e deixaram 33 pessoas feridas, revelou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



Cinco dos mortos, dois menores e igual número de mulheres, foram atingidos pelos disparados da artilharia governamental contra Saqba, localidade na região de Guta Oriental, o principal bastião opositor das forças estatais.



Também nove pessoas ficaram feridas em Saqba, sobre o domínio da fação muçulmana Legião da Misericórdia.



Horas depois, registaram-se bombardeamentos em outras zonas de Guta Oriental, nos quais morreu uma criança na localidade de Duma e outras cinco pessoas ficaram feridas com gravidade diversa.



Em outras localidades, outras cinco pessoas ficaram feridas.



No centro da capital, em Al Salhiya, Bramaka, Ain Krisk e Al Shagur, três pessoas morreram em consequência dos conflitos, entre os quais dois civis, e quinze sofreram ferimentos na sequência do impacto de mísseis.



As autoridades sírias acusaram "grupos de terroristas" da autoria dos disparos de projéteis contra o centro de Damasco desde Guta Oriental.