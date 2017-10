Pelo menos dois mortos em deslizamentos de terras na Malásia

Há ainda 18 desaparecidos.

Por Lusa | 07:25

Pelo menos duas pessoas morreram este sábado e 18 estão desaparecidas na Malásia após um deslizamento de terras numa obra no estado de Penang, informou a imprensa local.



O incidente aconteceu durante a manhã em Tanjung Bungah, no estado de Penang, quando cerca de 20 operários trabalhavam na obra, dois dos quais foram resgatados com vida, segundo o jornal The Star.



Cerca de 50 bombeiros e pessoal da proteção civil trabalham na zona onde, segundo o jornal, foram avistados pelo menos dois sacos para cadáveres.



Imagens divulgadas pela imprensa e redes sociais mostram uma ampla zona em obras coberta de lama que se desprendeu de uma colina adjacente.



"Estava a operar a grua quando a terra se desprendeu. Não tive tempo de fazer nada", contou um dos trabalhadores ao jornal New Straits Times.