Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos dois mortos em ataque a canal de televisão em Cabul

Incidente resultou pelo menos na morte de um segurança e um atacante.

08:50

Um grupo de homens armados atacou esta terça-feira o canal privado de televisão Shamshad TV em Cabul, Afeganistão, resultando na morte de pelo menos um segurança e um atacante, disseram à agência Efe fontes do canal e da polícia.



"O nosso recinto foi atacado e o tiroteio ainda continua", disse à Efe um funcionário da Shamshad TV, canal que informou através do Twitter que há "várias vítimas dentro do edifício".



O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, disse à agência espanhola que "vários homens atacaram a Shamshad TV em Cabul, depois de matarem um segurança".



O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse que "entre dois e três atacantes entraram na Shamshad TV e um destes foi abatido até ao momento, depois das forças de segurança entrarem no complexo" da televisão.



"Estamos a fazer todos os possíveis para abater os outros", disse.



A maior parte dos trabalhadores do canal foi retirada, mas ainda há pessoal da televisão dentro das instalações, indicou.



O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, disse no Twitter que o grupo não está envolvido com este ataque.



Em maio, um grupo de homens armados atacou a Rádio Televisão Nacional do Afeganistão (RTA) em Jalalabad, capital da província oriental de Nangarhar, um ataque em que morreram os três atacantes e dois civis.



Há uma semana, pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas num atentado na zona diplomática de Cabul, onde se encontram várias embaixadas e gabinetes do Governo, numa hora movimentada.



A capital afegã tem sido alvo de grandes ataques ao longo deste ano.



Desde o final da missão de combate da NATO em janeiro de 2015, Cabul tem perdido terreno para os insurgentes, controlando apenas 57% do país, segundo o inspetor especial para a reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos.