Incêndio no Ministério das Finanças em El Salvador faz dois mortos

Incidente deixou ainda 22 pessoas feridas, três em estado "gravíssimo".

Por Lusa | 08.07.17

Pelo menos duas pessoas morreram este sábado em El Salvador e 22 ficaram feridas, incluindo três com gravidade, na sequência de um incêndio na sede do Ministério das Finanças.



"Há uma pessoa morta, que morreu asfixiada", disse a procuradora dos Direitos Humanos, Raquel Caballero à imprensa, ao chegar à zona do incidente em San Salvador, onde pelo menos outras 50 pessoas ficaram presas e foram resgatadas.



Um dirigente sindical identificou a vítima como Nubia Karina Campos, de 57 anos, que integrava a direção da organização de trabalhadores.



A morte de outra mulher foi confirmada minutos depois pelo Presidente do país, Salvador Sánchez Cerén, em declarações a um canal de notícias, indicando a existência de três pessoas em estado "gravíssimo", as quais estavam a receber assistência médica.



A maioria dos feridos sofreu queimaduras, contusões e problemas respiratórios. Um dos três feridos com gravidade é uma pessoa que saltou do prédio.



Mais de 30 bombeiros levaram cerca de uma hora e vinte minutos a controlar o fogo e foi necessária a intervenção de três helicópteros das Forças Armadas para resgatar várias pessoas do telhado do edifício com dez andares.