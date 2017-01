Pelo menos nove mortos em colapso de edifício de apartamentos

Os outros residentes do edifício foram retirados.



Um comité do governo foi criado para investigar o incidente, informou o ministério.



O desmoronamento de edifícios não é invulgar na antiga União Soviética devido a falhas na construção ou ao desgaste das infraestruturas.



Pelo menos nove pessoas morreram na sequência do colapso de um edifício de apartamentos no centro do Cazaquistão, informaram esta segunda-feira as autoridades do país."Nove pessoas foram retiradas dos escombros" do edifício na localidade de Shakhan, na sequência do desmoronamento na noite de domingo, informou em comunicado o comité para as emergências do Ministério do Interior na nação da Ásia central.Entre as vítimas há três homens, três mulheres e três crianças. Um homem de 32 anos foi retirado com vida dos escombros.