Pelo menos nove soldados mortos e quatro feridos em ataque talibã no Afeganistão

Combates que ocorreram de madrugada mataram 17 combatentes talibãs.

Por Lusa | 08:29

Pelo menos nove soldados afegãos morreram e quatro ficaram feridos quando combatentes talibãs invadiram um posto de segurança no oeste do país, anunciou esta quarta-feira um responsável afegão.



O ataque decorreu na noite de terça-feira no distrito de Pusht Road, disse o porta-voz do governador da província de Farah Mohammad Naser Mehri, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).



Aviões de combate afegãos foram destacados para pôr fim à intensa batalha de quatro horas, que incluiu o uso de artilharia contra o exército, disse Mehri, acrescentando que 17 combatentes talibãs foram mortos.



Na quinta-feira, um ataque talibã contra um complexo militar causou a morte de 43 soldados na província de Kandahar, no sul do Afeganistão.