Pelo menos oito mortos e 31 feridos em despiste de autocarro na Bolívia

O acidente ocorreu quando o condutor perdeu o controlo do veículo que caiu numa ravina com cerca de 150 metros.

Por Lusa | 22:28

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas quando um autocarro caiu numa ravina no centro da Bolívia, numa estrada entre as regiões de Cochabamba e Santa Cruz, informou esta sexta-feira a polícia local.



"Foram levados 31 feridos para a cidade de Cochabamba e constatou-se a morte de oito pessoas", declarou o comandante da polícia de Cochabamba, Ronald Sánchez.



O acidente, a cerca de 460 quilómetros a este de La Paz, ocorreu na noite de quinta-feira quando o condutor perdeu o controlo do veículo que caiu numa ravina com cerca de 150 metros. As causas do acidente são ainda desconhecidas.



A polícia confirmou esta sexta-feira a meio do dia (hora local) o número final de mortos, ao concluir as tarefas de resgate, que se complicaram porque o acesso era difícil e com vegetação abundante.



Um elemento das equipas de resgate disse à comunicação social local que o veículo ficou em "muito mau estado", considerando "um milagre" que tantas pessoas tenham conseguido salvar-se.