Pelo menos oito polícias morreram no Egito em atentado

Pelo menos oito polícias egípcios morreram esta segunda-feira e outros três ficaram feridos num atentado contra um posto de controlo no sul do país, informou fonte da segurança.

A fonte explicou que o ataque ocorreu num posto de polícia perto da localidade de Al Naqab, na província de Al Wadi al Gadid, no sul do Egito.

No confronto também morreram vários atacantes, mas a fonte não precisou o número de vítimas entre os agressores.



Segundo a fonte, as forças de segurança egípcias encerraram a zona onde ocorreu o ataque, para encontrar os autores do mesmo.



A semana passada, um duplo atentado contra os postos de controlo da polícia na península do Sinai provocou a morte a nove pessoas, segundo o Ministério do Interior.











O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito