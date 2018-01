Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos quatro mortos em colapso de viaduto na Colômbia

Várias pessoas estão desaparecidas.

Por Lusa | 20:12

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias estão desaparecidas no desmoronamento de um viaduto em construção na estrada entre Bogotá e Villavicencio, capital do departamento de Meta, no centro da Colômbia.



"Até ao momento confirmámos quatro cadáveres, existem três feridos e estamos à procura de sete pessoas", disse à agência noticiosa Efe o coordenador do Conselho departamental de gestão de risco de desastres da Meta, Reinaldo Romero Silva.



O acidente ocorreu na zona designada por Chirajara, uma região muito montanhosa onde está a ser construído um troço da estrada Bogotá-Villavicencio, que ao longo de 120 quilómetros inclui dezenas de viadutos e túneis para abordar a complicada orografia da zona.



Os serviços de socorro indicaram aos 'media' locais que no momento do colapso da estrutura se encontravam no local mais de 30 trabalhadores.



Segundo Coviandes, a empresa concessionária que constrói este troço da visa, a estrada esteve encerrada durante vários quilómetros para permitir o trabalho das equipas de emergência junto do viaduto, com um comprimento de 446 metros.



Segundo os 'media' locais, a obra deveria estar concluída no final de março.