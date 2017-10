Pelo menos seis mortos em atentado contra a polícia no Paquistão

Há ainda 22 feridos a registar.

Pelo menos seis pessoas morreram e 22 ficaram feridas num atentado à bomba contra um veículo policial na cidade paquistanesa de Quetta.



O atentado ocorreu esta madrugada quando uma bomba explodiu à passagem do camião da polícia, que transportava cerca de 30 agentes, disse um porta-voz da polícia de Quetta Omar Farook.



O porta-voz afirmou que seis pessoas, incluindo polícias e civis, morreram na explosão e 22 ficaram feridas.



Os feridos foram transportados para o Hospital Civil de Quetta.



O principal grupo talibã do país, Tehreek-e-Taliban (TTP), reivindicou a autoria do atentado num comunicado emitido pelo porta-voz Mohammed Khurasani. O ataque foi perpetrado por um bombista suicida, indicou Khurasani.



Quetta, capital da província do Baluchistão, é uma das localidades mais conflituosas do Paquistão, com a presença de grupos armados separatistas, fações talibãs e grupos extremistas, e uma das zonas menos desenvolvidas do país.



Na semana passada, cinco pessoas, incluindo três membros da minoria xiita hazara, morreram num ataque a tiro quando se dirigiam a um mercado para comprar legumes.



Em outubro de 2016, um ataque contra uma academia da polícia causou a morte de 62 cadetes e um capitão.