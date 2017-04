Atentado em mercado no Paquistão faz 22 mortos

O balanço do atentado com uma viatura armadilhada num mercado numa zona tribal do nordeste do Paquistão subiu para pelo menos 22 mortos, de acordo com uma fonte hospitalar, citada pela agência France-Presse.



"Temos 22 corpos aqui no hospital e 57 feridos, entre os quais mulheres e crianças", disse à AFP Moeen Begum, cirurgião no hospital público de Parachinar, cidade onde decorreu o atentado.



O atentado foi levado a cabo junto a uma mesquita xiita em Parachinar, capital da zona tribal de Kurran.









Os muçulmanos xiitas, que constituem cerca de 20% da população paquistanesa, são considerados como hereges por muitos grupos armados paquistaneses de obediência sunita, que os atacam com frequência.



Uma fação particularmente ativa do movimento dos talibãs paquistaneses, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), reivindicou o atentado numa mensagem enviada à AFP.



"Tratou-se de uma viatura armadilhada, foi estacionada junto ao mercado, mas ainda não é claro que se tenha tratado de um atentado suicida", disse à AFP um responsável administrativo local.Os muçulmanos xiitas, que constituem cerca de 20% da população paquistanesa, são considerados como hereges por muitos grupos armados paquistaneses de obediência sunita, que os atacam com frequência.Uma fação particularmente ativa do movimento dos talibãs paquistaneses, Jamaat-ul-Ahrar (JuA), reivindicou o atentado numa mensagem enviada à AFP.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito