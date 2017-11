Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos três dezenas de detidos em distúrbios no centro de Bruxelas

Um veículo e mobiliário urbano foram danificados, assim como vidros da Biblioteca Muntpunt, localizada próxima da praça.

Por Lusa | 21:05

Pelo menos três dezenas de manifestantes foram detidos esta quarta-feira no centro de Bruxelas, durante uma concentração organizada por 'Vargasss92', um jovem francês conhecido pela sua atividade nas redes sociais, revelou a polícia belga.



Na sua conta na rede social Twitter, a polícia de Bruxelas referiu que do "incidente na praça de La Monnaie e artérias circundantes resultaram dois feridos ligeiros e 30 detenções", após o qual "a calma voltou ao centro de Bruxelas", cerca das 18h00 locais (17h00 em Lisboa).



A situação degenerou rapidamente para distúrbios e pelo menos um veículo e mobiliário urbano foram danificados, assim como vidros da Biblioteca Muntpunt, localizada próxima da praça.



O autarca de Bruxelas, Philippe Close, afirmou que a concentração não estava autorizada e que, por esse motivo, ordenou aos agentes das forças de segurança que atuassem para dispersar os participantes.



Close referiu ainda à agência noticiosa Belga que os responsáveis pelos distúrbios eram "desordeiros" que se imiscuíram na concentração.



Esta foi a segunda vez que ocorreram distúrbios no centro da capital belga, depois de, no sábado, terem ocorrido incidentes provocados pelos festejos da qualificação de Marrocos para o Campeonato do Mundo de futebol de 2018.