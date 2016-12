Três feridos em explosão de bomba no Afeganistão

Pelo menos três pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência da explosão de uma bomba na capital do Afeganistão, Cabul, indicaram as autoridades.



O porta-voz adjunto do Ministério do Interior afegão Najib Danish afirmou que a bomba foi colocada numa ponte e que o alvo poderá ter sido um deputado.



A autoria do ataque não foi reivindicada até ao momento.









A bomba foi detonada à passagem do veículo do deputado, que seguia para o parlamento, segundo Najib Danish.



O mesmo responsável confirmou mais tarde à agência AFP que Fakuri Behishti, deputado da província de Bamiyan, no centro do Afeganistão, figura entre os feridos.

