Pelo menos um morto e quatro feridos em queda de árvore na Alemanha

Rapaz de 15 anos morre esmagado por árvore que atingiu tenda.

Por Lusa | 08:40

A polícia alemã informou esta quarta-feira que um rapaz morreu e quatro ficaram feridos com gravidade na queda de uma árvore sobre a tenda onde se encontrava, durante uma tempestade, no sudoeste da Alemanha.



Os rapazes pertenciam a um grupo de 21 pessoas, incluindo quatro menores de idade, que estava a acampar perto de Rickenbach, junta à fronteira com a Suíça.



A agência alemã DPA noticiou que a polícia pensa que uma forte rajada de vento derrubou uma árvore de 25 metros de altura sobre a tenda, ao princípio da madrugada.



A polícia não adiantou a idade dos rapazes envolvidos no acidente, mas a imprensa alemã avança que o rapaz que morreu teria 15 anos. Um segundo menor estará em estado crítico devido às lesões sofridas. Os feridos têm entre 13 e 14 anos.



O acidente aconteceu durante um campo de férias onde participavam cerca de 20 jovens alemães. As vítimas seriam da zona de Estugarda.