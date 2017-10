Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos um morto em incêndio que quase destruiu hotel de luxo na Birmânia

Não se sabe se outras pessoas morreram ou ficaram feridas.

Por Lusa | 07:25

Um incêndio num hotel de luxo na capital birmanesa, Rangum, causou esta quinta-feira pelo menos um morto, informaram os bombeiros.



Esta manhã os bombeiros transportaram um corpo do Kandawgyi Palace Hotel, indicando que se trata de um homem. Não se sabe se outras pessoas morreram ou ficaram feridas.



Fotos e vídeos divulgados online mostram um grande incêndio que envolveu o edifício na manhã desta quinta-feira. Horas depois ainda era visível fumo e dezenas de bombeiros estavam ainda no local.



Um bombeiro no local disse que o fogo começou às 03h00.